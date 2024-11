Com o final dos tratamentos de quimioterapia, Kate Middleton começa a regressar aos poucos à sua agenda normal - ainda que não de forma tão intensiva como outrora.

Entretanto, já se sabe quando será a próxima aparição pública da princesa de Gales.

Tal acontecerá na primeira semana de dezembro a propósito de uma visita do emir do Qatar (e da mulher) ao Reino Unido.

A receção terá lugar no Palácio de Kensington no dia 3 de dezembro. Contudo, Kate não estará no ato principal, o banquete de Estado nessa mesma noite em Buckingham.

