Kate Middleton juntar-se-á ao marido, o príncipe de Gales, na próxima semana para receber o emir do Qatar, que fará uma visita oficial ao Reino Unido.

Os dois farão parte da procissão a cavalo, levada a cabo pela Horse Guards Parade, no âmbito das boas-vindas cerimoniais ao visitante.

Apesar de marcar presença nos eventos durante o dia, Kate não estará presente no banquete de Estado que acontecerá no dia 3 à noite, no Palácio de Buckingham.

Tal como destaca a revista Hello!, tal significa que será improvável ver a princesa de tiara este ano, uma vez que tais peças são usadas sobretudo em eventos mais formais como banquetes.

Note-se que desde que anunciou o fim dos tratamentos de quimioterapia que Kate tem voltado aos poucos aos compromissos públicos. Contudo, já foi referido que a sua agenda não será tão cheia como era antes de ser diagnosticada com cancro.