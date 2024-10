Em breve, o rei Carlos III e a rainha Camilla vão receber a segunda visita de Estado deste ano. O Palácio de Buckingham anunciou que os monarcas vão dar as boas-vindas ao emir do Qatar e à sua esposa nos dias 3 e 4 de dezembro, relata a People.

Ainda não foram partilhados detalhes sobre a visita de Sua Alteza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani e Sua Alteza Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, mas como é habitual, vai haver um banquete no Palácio de Buckingham, no qual as mulheres da realeza poderão ser vistas com tiaras.

Também ainda não se sabe quem são os membros reais que vão apoiar Carlos III e Camilla nesta visita, no entanto, Kate Middleton e o príncipe William costumam ajudar na receção.

Leia Também: Rei Carlos III cancela visita após aconselhamento de governo