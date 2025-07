Rosie Roche, prima dos príncipes William e Harry, foi encontrada morta na casa de família em Norton, Wiltshire, Inglaterra, na passada segunda-feira, 14 de julho.

A informação é avançada pelo The Sun, que garante que a jovem, de apenas 20 anos, tinha uma arma de fogo perto dela. Segundo a publicação, Rosie tinha estado a fazer as malas para viajar com amigos quando foi encontrada pela mãe e irmã já sem vida.

A polícia declarou que esta morte "não é suspeita" e não houve envolvimento de terceiros.

Quem era Rosie Roche?

Rosie Roche era prima em segundo grau da princesa Diana já que era neta do seu tio Edmund Roche. A jovem estudava Literatura Inglesa na Universidade de Durham, no norte de Inglaterra.

A outra (recente) tragédia que assolou a família real

Recorde-se que em fevereiro de 2024, Thomas Kingston, marido de lady Gabriella Windsor, prima em segundo grau do rei Carlos III, morreu em cirscunstâncias semelhantes. O príncipe de Kent tinha 45 anos quando foi encontrado morto na casa de campo dos pais, em Gloucestershire, Inglaterra.

Thomas estudou História Económica na Universidade de Bristol e fez ainda parte da unidade de missões diplomáticas do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido no Iraque.