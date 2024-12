Lady Gabriella Windsor revelou que o marido, Thomas Kingston, morreu de suicídio, depois de um "impulso repentino" devido ao "efeito adverso da medicação que lhe foi receitada".

As declarações foram feitas esta terça-feira, 4 de dezembro, no Tribunal Forense de Gloucestershire, conforme noticia a revista Hola!.

Vale notar que a filha dos príncipes Michael de Kent ficou viúva a 25 de fevereiro, após o empresário ter morrido na casa dos pais em Cotswolds por ferimento a tiro na cabeça.

Também os pais de Thomas prestaram declarações. William Martin Kingston, primo em segundo grau do rei Carlos III (e primo direito de Isabel II), considerou que é necessário alertar a população para os efeitos nocivos que alguns medicamentos podem ter. "Acho que qualquer pessoa que tome comprimidos como estes deveria estar mais consciente dos efeitos secundários de maneira a evitar futuras mortes. Se isto aconteceu com o Tom, pode acontecer com qualquer um".

Por seu turno, Gabriella, escritora de profissão, acrescentou que o trabalho do marido foi um "desafio", mas duvida que tal o tivesse levado a tirar a própria vida.

Por seu turno, segundo o The Telegraph, o pai de Thomas mostrou-se inconsolável, confessando, entre lágrimas, que a atitude do filho foi "inapropriada", ainda mais porque era um "homem maduro, equilibrado, emocionalmente estável e mentalmente forte".

Por isso, não considera uma mera coincidência que a tragédia tenha acontecido três semanas depois de ter começado a tomar a medicação.

Segundo a autópsia, Thomas Kingston estava "sob efeitos adversos dos medicamentos". Inicialmente foi receitado ao empresário sertralina, medicamento usado para tratar a depressão. Também tomava zopiclona, uma vez que tinha dificuldades em dormir por causa do trabalho.

Como estas substâncias não fizeram efeito, foi-lhe receitado citalopram, que deixou de tomar nos dias anteriores ao falecimento.

__

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

