A notícia que chocou o Reino Unido continua a dar que falar, mais de 24 horas depois do seu anúncio. Thomas Kingston, o marido de Lady Gabriella Windsor, prima em segundo grau de Carlos III, morreu no passado domingo aos 45 anos, tendo sido agora divulgados novos detalhes sobre esta perda.

A Hola! começa por lembrar que Thomas morreu na casa de campo dos pais, situada em Gloucestershire, Inglaterra. Os serviços de emergência receberam o alerta perto das 18h, hora local, e deslocaram-se para lá de imediato, bem como uma unidade policial.

As autoridades decidiram então abrir uma investigação para apurar as causas da morte, embora não existam indícios de crime.

Os pais de Thomas Kingston, Martin e Jill Kingston, de 74 e 71 anos, respetivamente, moram há mais de 45 anos na casa em que o filho foi encontrado sem vida. O casal teve mais duas filhas, Joanna Connolly e Emma Murray, e todos fazem parte de uma família aristocrática.

Thomas tornou-se parte dos Windsor em virtude do seu casamento com Lady Gabriella, a filha do Príncipe Michael de Kent, passando a ser uma figura presente na família real britânica.

