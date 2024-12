A família real britânica não perdeu o concerto de Natal organizado por Kate Middleton, que aconteceu na Abadia de Westminster, esta sexta-feira, 6 de dezembro.

Entre os presentes esteve Lady Gabriella Windsor, membro da monarquia que viveu um dos anos mais difíceis da sua vida.

A sua aparição aconteceu dias depois de dar um depoimento em tribunal a propósito da trágica morte do marido - Thomas Kingston, que morreu a 27 de fevereiro devido a um ferimento de bala na cabeça.

A filha dos príncipes de Kent e prima em segundo grau do rei Carlos III surgiu no local do evento acompanhada por Caroline e Pippa Middleton, mãe e irmã da princesa de Gales, bem como pela sua prima, Lady Helen Taylor.

Lady Gabriella surgiu muito elegante, envergando um sobretudo em tons de verde, com aplicações em veludo nas mangas e bolsos. O apanhado no cabelo conferiu-lhe um estilo clássico.

Importa notar que a morte de Thomas, que perdeu a vida aos 45 anos, encontra-se a ser investigada. Tal como os pais do financeiro e Gabriella referiram na audiência em tribunal, estes não acreditam que Thomas tenha tido a intenção de tirar a própria vida, alegando que o falecimento se deveu a efeitos secundários da medicação que estava tomar.

Leia Também: Morte Thomas Kingston. Os testemunhos da viúva e do pai em tribunal