Gabriella Windsor, de 44 anos, falou pela primeira vez numa grande entrevista após a morte do marido, Thomas Kingston, no ano passado.

A filha dos duques de Kent revelou como foi trabalhar com a princesa de Gales no 'Together at Christmas' - concerto de Natal organizado por Kate Middleton.

"Foi uma honra participar [no evento], e foi muito atencioso e bondoso da parte da princesa incluir-me", começou por reagir em conversa com a Hello!.

"Fiquei muito emocionada", afirmou ainda Gabriella Windsor ao falar de Kate Middleton e da colaboração com a princesa na cerimónia em dezembro do ano passado.

"Foi muito agradável trabalhar com ela, sempre gentil, muito criativa e com muita visão e paixão pelas muitas instituições de caridade e causas que apoia", acrescentou.

