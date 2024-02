A morte repentina de Thomas Kingston, aos 45 anos, deixou os britânicos em choque. O marido de Lady Gabriella Windsor foi encontrado sem vida no último domingo pelas 18h30 após os serviços de emergência terem sido chamados a uma residência em Gloucestershire.

Kingston era diretor de uma empresa de investimentos, trabalho que combinou com a participação em diversos eventos nos quais participava ao lado da mulher.

A última aparição pública do casal aconteceu há apenas duas semanas, no Dia dos Namorados. Lady Gabriella e Thomas assistiram a uma homenagem a William Shakespeare, no hotel Grosvenor House Park Lane, em Londres.

Durante o evento, os dois foram fotografados juntos e a sorrir.

