Na manhã desta terça-feira, dia 27 de fevereiro, os príncipes Michael de Kent, primos da rainha Isabel II, entravam na Capela de São Jorge, em Windsor, com um ar sério.

Tal como diversos membros da realeza europeia, os Kent encontravam-se naquele local para a missa de homenagem ao rei Constantino da Grécia, pelo que se pensava que o ar pesado do casal tinha que ver com o motivo desta que foi uma verdadeira 'reunião de royals'.

No mesmo dia, mais tarde, foi revelado o real motivo do aspeto pesado com que ambos entraram na igreja ao ser anunciada a morte do seu genro, Thomas Kingston, que morreu repentinamente na tarde de domingo. Tinha 45 anos.

A polícia está a investigar a morte do empresário, mas a imprensa estrangeira considera estranho e desconcertante um pequeno detalhe. Apesar de não haver indícios de homicídio nem a morte estar envolvida em circunstâncias consideradas suspeitas, a informação esteve embargada até ao dia seguinte.

De recordar que Thomas Kingston, de 45 anos, foi encontrado sem vida depois de os serviços terem sido chamados ao final da tarde de domingo a uma residência em Gloucestershire, onde este se encontrava.

Leia Também: Morreu Thomas Kingston, o marido de Lady Gabriella Windsor