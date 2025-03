Georgina Rodríguez esteva lado a lado com a irmã do emir do Catar Tamim bin Hamad al-Thani, Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani.

O encontro deu-se durante a Paris Fashion Week, uma vez que ambas assistiram ao desfile da Valentino, no domingo, dia 9 de março.

Na sua página de Instagram, Georgina Rodríguez destacou uma fotografia em que aparece junto de Al-Mayassa e disse: "Feliz por te ver, minha querida amiga".

Veja na galeria a publicação de Georgina e algumas imagens em que a companheira de Cristiano Ronaldo aparece com Al-Mayassa.

