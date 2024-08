A família real do Qatar está a passar férias na Região Autónoma dos Açores há, pelo menos, 10 dias, num iate de luxo que custa 250 mil dólares ao dia, cerca de 230 mil euros a cada 24 horas.

Pelo que o Notícias ao Minuto conseguiu apurar, os membros desta que é a terceira dinastia mais rica do mundo já passaram pelo menos por cinco ilhas do arquipélago: São Miguel, Faial, Flores, Pico e São Jorge.

Depois de terem navegado ao largo de algumas ilhas do grupo central dos Açores e de terem passado pelas Flores, no grupo ocidental, a família real regressou novamente ao Faial e ao Pico, onde esteve na quinta-feira, 15 de agosto. Já na sexta-feira, passaram com a luxuosa embarcação ao largo de São Jorge.

Além do iate Aquarius, a família do Emir Tamin bin Hamad Al Thani faz-se também acompanhar por um avião privado que já aterrou em diferentes aeroportos do arquipélago açoriano.

Testemunhas disseram ao Notícias ao Minuto, que ao todo, só da família (além de seguranças e tripulação) devem estar à volta de 10 pessoas, entre as quais “duas mulheres que vieram com o grupo a terra jogar paddle, por duas vezes, mas limitaram-se a sair do barco e irem a pé até ao campo de jogo e regressar ao barco, novamente a pé”.

A família real passa assim a maior parte do tempo a bordo, o que não é de estranhar, uma vez que o iate tem tudo o que se pode desejar para umas férias de luxo.

Aluguer é no mínimo de uma semana (1,5 milhões)

O Aquarius foi construído pela Feadship e entregue em 2016 ao proprietário, o multimilionário norte-americano Steve Wynn, dono da cadeia de hotéis Wynn Resorts e de vários casinos, que ao longo da vida tem colecionado também diversas polémicas.

A embarcação pode acomodar até 12 hóspedes, distribuídos por seis cabines: uma suíte com cama king size e cinco cabines com cama de casal e quarto de banho privativo.

As comodidades a bordo incluem churrasqueira, salão de beleza, cinema, discoteca, ginásio, jacuzzi, piscina, um heliporto, entre outros. Os hóspedes têm ainda há sua disponibilidade vários brinquedos aquáticos insufláveis, jet ski, caiaques, escorregas aquáticos, assim como boias e equipamento de mergulho.

Ao todo são 92 metros de requinte, com 31 pessoas a servi-lo a toda a hora.

Não é por isso de admirar que, tal como indica no site da especialidade Charter Index, o preço do aluguer seja de 250 mil dólares ao dia, com um mínimo de sete dias, por 1,5 milhões de dólares, cerca de 1,4 milhões de euros. Ah! E neste momento está indisponível.

“Todo-o-poderoso do Qatar” tem três mulheres e 13 filhos

Apesar da opulência do Aquarius, a verdade é que a família real do Qatar tem sido muito discreta na sua passagem pelos Açores. Tão discreta que ainda não foi possível ter a certeza se o Emir Tamin bin Hamad Al Thani também está de viagem a estas ilhas paradisíacas (e portuguesas).

Ao que tudo indica, pelo menos duas das suas três mulheres estão na embarcação, assim como alguns dos seus 13 filhos.

Recorde-se que Tamin bin Hamad Al Thani, que é conhecido como o 'todo-o-poderoso do Qatar', comprou o clube francês Paris Saint-Germain, em 2011, tem 21% da SAD do Sporting de Braga e foi o rosto (controverso) do Mundial de Futebol de 2022, que se realizou no Qatar.

A família real do Qatar - país do Médio Oriente pequeno em tamanho, mas grande a nível económico - é a terceira mais rica do mundo, mais abastada até do que a do Reino Unido, uma vez que tem uma fortuna avaliada em quase 440 mil milhões de euros.

