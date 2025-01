“Cuidar da saúde da boca e dos dentes não é apenas uma questão estética; é um investimento no bem-estar e qualidade de vida a longo prazo. Por este motivo, pequenos gestos diários podem prevenir problemas futuros e garantir um sorriso confiante e saudável durante muitos anos. Afinal, as melhores resoluções não são aquelas que duram apenas um mês, mas sim as que se transformam em hábitos para a vida”, explica Rodrigo Gonzalez, médico dentista na Malo Clinic Lisboa. O especialista deixa-nos quatro comportamentos fundamentais para garantir uma boa saúde oral.

Assegurar a hidratação

Beber água regularmente não é apenas essencial para garantir a hidratação do corpo, mas também a saúde da boca.

A água ajuda a eliminar resíduos alimentares, reduzir a acidez na boca e estimular a produção de saliva, tendo um papel fundamental na proteção dos dentes contra cáries e outros problemas. Além disso, contribui para um hálito mais fresco, sendo um hábito bastante eficaz para proteger a boca no dia a dia.

Trocar a escova de dentes de três em três meses

Uma escova de dentes desgastada perde eficácia na remoção da placa bacteriana e pode até acumular bactérias e fungos. Para garantir uma limpeza adequada, a escova de dentes deve ser substituída a cada três meses, ou sempre que as cerdas começarem a ficar deformadas. Uma escova em boas condições garante que cada escovagem é eficaz e que os dentes e gengivas estão protegidos.

Não escovar os dentes imediatamente após as refeições

Embora muitas pessoas escovem os dentes logo depois das refeições para remover resíduos, este hábito pode tornar os dentes mais vulneráveis, ao acelerar a erosão do esmalte, uma vez que o pH da boca ainda não está equilibrado. Para evitar possíveis complicações, é importante esperar cerca de 30 minutos após cada refeição para escovar os dentes.

Adotar hábitos de vida mais saudáveis

Uma boa saúde oral está intrinsecamente ligada a hábitos de vida saudáveis. Por esse motivo, adotar uma alimentação equilibrada, com uma dieta pobre em açúcares, é extremamente importante para a saúde não só do corpo como também da boca. Além disso, deixar hábitos nocivos como o tabagismo é também essencial para evitar complicações como cancro oral, doenças periodontais ou perda dentária. Ao adotar estes hábitos é possível promover um bem-estar geral e assegurar a saúde oral ao longo de todo o ano.