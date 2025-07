Maria Botelho Moniz abraçou recentemente um projeto há muito sonhado: apresentar um reality show.

A apresentadora já tinha dado cartas na condução dos diários e especiais de vários reality shows da TVI e foi também uma das caras do programa das manhãs do canal, 'Dois à 10', ao lado de Cláudio Ramos, projeto do qual já não faz parte.

Com o convite para apresentar um formato de verão, o 'Big Brother Verão', que se estreou a 30 de junho, Maria tem sido muito elogiada pelo seu trabalho nas redes sociais.

Pedro Chagas Freitas, conhecido escritor, fez questão de também dar a sua opinião na página de Instagram.

"Maria Botelho Moniz está a dar uma marterclass. Temos de aproveitar. Não é sobre técnicas de dicção ou como dominar o teleponto com um sorriso nos lábios. É sobre uma coisa que não se ensina: a leveza que não se finge, a anti-vaidade, a presença que não esmaga", começa por dizer.

"Está ali como sempre esteve: inteira; sem precisar de se encher de si. A Maria não impõe; guia. Nessa contenção, está a recusar o culto do Eu, a recusar o palco pelo palco. A grandeza não precisa de estrilho; o valor não precisa de cartaz.

Por todo o lado, há cada vez mais pavões com microfone, de egos de lantejoulas. A Maria é a camisolinha de malha que aquece, a chávena de chá no meio da rave. O seu talento não se cola ao ecrã como publicidade a dar-nos cabo da paciência; desce connosco ao rés-do-chão da televisão. Lembra-nos que se pode fazer tudo bem sem fazer demasiado. Todos se atropelam para aparecer; ela prefere permanecer. Sem pressa de brilhar. O verdadeiro profissional — o verdadeiro ser humano — é o que sabe desaparecer no momento certo para que o outro apareça.

A Maria não brilha apesar de ser discreta; brilha precisamente porque o é. Ela é o espelho virado para os outros: a grandeza real é assim. Há quem pense que apresentar um reality show é ser o epicentro do circo. Para mim, não é. Um bom apresentador é o que sabe que a luz é para os outros, o que compreende que o protagonismo mais nobre é o que permite o dos outros. A Maria não precisa de se posicionar para estar no sítio certo. Está sempre no centro. O verdadeiro centro não é cénico; é ético", concluiu o escritor.

Perante este elogio público, Maria Botelho Moniz agradeceu as palavras e o gesto nos comentários da publicação. "Obrigada, Pedro. Que palavras tão bonitas e tão generosas", escreveu a apresentadora.

Também o seu noivo, Pedro Bianchi Prata, tem mostrado o seu orgulho nas redes sociais, onde faz questão de assinalar as conquistas de Maria.