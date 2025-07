Tony Carreira subiu ao palco das Festas do Marco 2025, na noite de sexta-feira, dia 18 de julho, e contou com um convidado especial... mas não para cantar.

O piloto Pedro Bianchi Prata recebeu o convite para subir ao palco ao lado do cantor e fez questão de marcar presença neste momento especial, uma vez que estava na sua terra natal.

Na sua página de Instagram, Pedro Bianchi Prata mostrou uma fotografia captada enquanto estava com Tony Carreira e a presidente Cristina Vieira, e disse: "Ainda de coração cheio."

"O meu amigo Tony Carreira veio hoje ao Marco de Canaveses, a minha cidade do coração, e fez-me o enorme convite de subir ao palco, ao lado da presidente Cristina Vieira, perante milhares de pessoas", escreveu de seguida.

"Foi impossível não me emocionar. É um orgulho ser marcoense. E uma honra ser embaixador da Associação Sara Carreira. Obrigado por esta noite mágica. Fica para a vida", pode ler-se, por fim, na mesma publicação.

Mas não ficou por aqui e, horas depois, publicou um vídeo do momento em que subiu ao palco.

"Há momentos que não se explicam. Sentem-se. Ontem à noite, subi ao palco com o meu amigo Tony Carreira, na minha cidade do coração – o Marco de Canaveses. Foi um momento emotivo, verdadeiro, com milhares de pessoas a assistir… e a sentir connosco", começou por dizer na legenda da partilha.

"Ofereci-lhe uma camisola com as cores da nossa equipa – o Team Bianchi Prata – com o nome dele nas costas e o logotipo do Marco ao peito. E ali, em palco, o Tony contou que quer muito ir ao Offroad Center aprender a andar de mota — assim que tiver um tempo entre os concertos. Falámos também das corridas por esse mundo fora. E do meu gesto de levar sempre comigo o capacete com os logotipos da Associação Sara Carreira — uma associação que apoia jovens na sua formação e nos seus sonhos. E, sempre que vencemos, envio-lhe uma mensagem: 'Voltámos a ganhar… e a Associação foi connosco.'

São gestos que não precisam de muitas palavras. São ligações feitas de respeito, memória e amizade. Obrigado Tony. Obrigado Marco. Obrigado Presidente Cristina Vieira. Esta noite vai ficar comigo para sempre", rematou.

De recordar que a Associação Sara Carreira foi criada em homenagem a Sara Carreira, filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes que morreu num acidente de carro em dezembro de 2020.

Apesar de ter estado no concerto de Tony Carreira em Marco de Canaveses, o piloto Pedro Bianchi Prata não deixou de acompanhar de perto o trabalho da noiva Maria Botelho Moniz.

Nas stories, o piloto publicou uma imagem que o mostra a acompanhar o 'Especial' do 'Big Brother - Verão' apresentado por Maria Botelho Moniz. "Longe mas atento", disse.

Publicação de Pedro Bianchi Prata© Instagram_bianchiprata

Esta é a primeira vez que Maria Botelho Moniz apresenta um reality show da TVI. Nesta nova fase profissional, a apresentadora tem contado com o apoio do noivo, que tem vindo a fazer-lhe visitas nos bastidores.