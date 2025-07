O azar parece não dar tréguas aos artistas... e nem Maria Leal escapou. A intérprete, de 56 anos, sofreu uma queda aparatosa no meio da rua.

Maria Leal junta-se assim a nomes como Herman José, que caiu nos bastidores de um espetáculo, Teresa Guilherme, que torceu o pé no primeiro dia de férias ou Rita Pereira, que deu um trambolhão no meio da rua.

No panorama internacional, sofreram recentemente incidentes semelhantes Beyoncé, Katy Perry e Post Malone.

No caso de Maria Leal, foi através da sua página de Facebook que revelou o sucedido. "Ai meus amores… hoje não foi fácil", escreveu a interprete de 'Dialetos de Ternura' na terça-feira, 1 de julho.

"Ao sair do cabeleireiro, dei um valente trambolhão", relatou, dando conta de que lesionou o pé e ainda o braço. "Torci o pé e fiquei logo com o pé inchado, além de uns bons arranhões nos cotovelos. Nem os saltos altos me safaram, desta vez. Mas nada que me deite abaixo."

Maria Leal juntou ainda ao seu desabafo uma imagem através da qual mostra como ficou inchado o seu pé após o acidente.

Eis abaixo a partilha:



© Reprodução Faceboook - Maria Leal

Lembra-se da primeira aparição de Maria Leal em televisão?

Maria Leal surgiu inicialmente como uma controversa artista, que se destacava por não cantar afinadamente, ter uma imagem disruptiva para a sua idade e dançar de forma descoordenada.

A artista, que chegou a ser várias vezes comparada a Zé Cabra, tronou-se conhecida depois de surgir pela primeira vez em televisão no programa 'Você na TV', da TVI, na época apresentado por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

O formato matutino tinha na época uma rubrica, 'Feira da Música', que dava espaço a novos artistas para apresentarem os seus trabalhos, neste sentido Maria Leal surgiu em antena interpretando o tema 'Dialetos de Ternura'.

A interpretação de Maria Leal, que chegou a sentar-se ao colo de Manuel Luís Goucha deixando o apresentador e Cristina Ferreira a chorar a rir, tornou-se viral e deu origem a um enorme falatório. As imagens captadas há oito anos em direto fazem sucesso na internet ainda hoje, dando origem aos mais hilariantes memes.

Recorde o vídeo da primeira aparição de Maria Leal:

Em 2019, recorde-se, no auge da sua fama, Maria Leal deu uma entrevista ao Fama ao Minuto na qual falou sobre o seu percurso e reagiu aos muitos comentários de gozo e descrédito que a acompanharam ao longo dos anos.

"Considero-me uma cantora, claro que sim. Eu vivo só da música", disse na época.