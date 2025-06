O Palácio de Buckingham abriu as portas para o rei Carlos III receber vários convidados numa homenagem aos vencedores do The King's Trust Awards 2025 - jovens que superaram desafios para melhorar as suas vidas e causar impacto positivo nas respetivas comunidades. Entre os presentes estava o casal Amal e George Clooney, e esta não foi a primeira vez que estiveram no palácio.

O encontro aconteceu na quarta-feira, dia 25 de junho, e foram captadas várias imagens onde podemos ver o monarca britânico a conversar com o ator, de 64 anos, e a advogada, de 47, durante a receção.

Além disso, o casal Clooney também pode ser visto numa fotografia de grupo, onde estão presentes os vencedores e outros apoiantes da causa, além do rei, de 76 anos. Veja na galeria algumas fotografias deste encontro.

O look de Amal que a fez destacar-se pela elegância

Uma ocasião especial que mereceu maior cuidado no que ao look diz respeito, e Amal Clooney não desiludiu, muito pelo contrário.

A advogada de direito humanos exibiu elegância no palácio ao escolher para o momento um vestido preto, com detalhes de laço. Já o marido, o ator George Clooney, optou por um visual clássico. O artista estava com um fato em tons de cinzento e uma camisa preta.

Por sua vez, o rei Carlos III pode ser visto com um fato em tons de azul, às riscas, uma camisa branca e uma gravata também em tons de azul.

As várias vezes em que o casal Clooney se junto a membros da realeza britânica

De recordar que esta não foi a primeira vez que os Clooney se encontraram com o rei Carlos III na sua residência oficial, como recorda a People. Aliás, destaca-se, o casal tem uma casa no Reino Unido.

O ator e a mulher, lembra a revista, já tinham estado presentes num jantar que decorreu em março de 2019 no Palácio de Buckingham para celebrar a mesma instituição de caridade, que na altura era conhecida como The Prince's Trust. Isto antes de Carlos III subir ao trono.

Mas não fica por aqui. George e Amal Clooney visitaram o Castelo de Windsor quando foram convidados para o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que aconteceu em maio de 2018. Na altura, uma fonte disse à People que Meghan e Amal eram próximas e "já se conheciam há algum tempo".

"A Amal tem ajudado a Meghan a adaptar-se à vida em Londres. Foi uma amizade muito natural desde o primeiro dia", acrescentou a fonte.

No verão seguinte, nesse mesmo ano, foi noticiada a visita dos duques de Sussex à propriedade do casal Clooney no Lago Como, em Itália. Na época, a ABC News contou que o príncipe Harry e o ator George Clooney jogaram basquetebol enquanto Meghan Markle relaxou na piscina com Amal Clooney. Meghan também terá ajudado a amiga Amal a cuidar dos seus filhos gémeos, Ella e Alexander.

