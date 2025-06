A água com gás é vista por muitos como uma alternativa mais saudável aos refrigerantes. Mas será que este hábito refrescante pode prejudicar os dentes?

A resposta é: não necessariamente. A água com gás contém dióxido de carbono, que se transforma em ácido carbónico — tornando a bebida ligeiramente ácida. No entanto, o seu potencial de dano dentário é muito inferior ao de bebidas como refrigerantes ou sumos açucarados.

O que pode preocupar é o efeito da acidez sobre o esmalte dentário, a camada protetora dos dentes. Com o consumo excessivo ou muito frequente, essa acidez pode ao longo do tempo contribuir para a erosão do esmalte.

Além disso é importante distinguir entre água com gás natural e água com gás aromatizada esta última, frequentemente enriquecida com sabores cítricos ou adoçantes é mais ácida e pode ser mais prejudicial à saúde oral.

Os dentistas recomendam consumir água com gás com moderação, preferencialmente durante as refeições. Evite mantê-la na boca por muito tempo e aguarde cerca de 30 minutos após o consumo antes de escovar os dentes — isso ajuda a proteger o esmalte.

Em suma, a água com gás simples não representa um risco significativo para os dentes, desde que integrada a uma rotina de cuidados adequada.

Um artigo do médico dentista Ricardo Maia, da Clínica Santa Madalena.