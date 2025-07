"Criado com o objetivo de valorizar o património gastronómico nacional e promover a circulação de chefs por diferentes territórios", assim o descreve a organização. O festival apresenta-se no Minho após edições no Sul e no interior do país.

Chefs de várias zonas do país, pratos a preços acessíveis, produtores locais, cozinha ao vivo, animação musical e bandas de rua fazem parte da programação do Arrebita em Famalicão. "O programa completo será divulgado nos próximos dias", adianta a Amuse Bouche, responsável pelo festival.

De momento, entre os nomes confirmados estão Lídia Brás, Renato Cunha, Marco Gomes, Arnaldo Azevedo, Julien Montbabut e Vítor Adão. O acesso é gratuito e cada prato terá o valor fixo de 7,50€.

A Primor Charcutaria, marca da região ligada ao setor das carnes, e patrocinadora principal da edição, vai assumir a cozinha central do mercado com seis sessões diárias de showcooking lideradas pelo chef Marco Gomes e outros convidados.

O Arrebita decorre no sábado e domingo, 19 e 20 de julho, das 12h00 às 00h00.