Tony Carreira reagiu à trágica morte dos irmãos Diogo Jota e André Silva num acidente que vitimou ambos em Espanha. "O meu abraço solidário vai para os pais, a mulher e os filhos do Diogo", afirmou o músico.

Ao longo do dia, desde que a trágica morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva, se tornou pública, que várias personalidades do mundo do futebol, mas não só, se têm manifestado publicamente sobre o assunto. Tony Carreira foi uma delas. Partilhando uma imagem dos dois irmãos na sua página de Instagram, o cantor deixou a seguinte mensagem: "Há acontecimentos que nos tocam a todos. O que aconteceu esta noite com o Diogo Jota e o seu irmão é uma daquelas tragédias que nos deixa em silêncio. Dois jovens que partem demasiado cedo. O meu abraço solidário vai para os pais, a mulher e os filhos do Diogo, assim como para todos os familiares, amigos e portugueses que hoje choram esta perda. Neste momento tão duro, que saibamos estar juntos, com respeito e empatia". De notar que Diogo Jota e André Silva sofreram um despiste que levou a que o automóvel acabasse por se incendiar perto do quilómetro 65 da A52, na zona de Palacios de Sanabria, sentido Benavente. Ao jornal A Marca, uma fonte adianta que o acidente poderá ter sido causado por um dos pneus do automóvel ter rebentado. De acordo com algumas testemunhas no local, foram chamados os serviços de emergência, uma vez que o carro se incendiou e o fogo se alastrou para a vegetação próxima. Diogo Jota deixou três filhos menores, Dinis, Duarte e uma menina, cujo nome ainda não foi revelado e que nasceu em novembro do ano passado, e uma companheira de longa data, Rute Cardoso, o seu grande amor.

A morte de Sara Carreira

Se há alguém que entende a dor dos pais de Diogo Jota e André Silva é Tony Carreira. Foi também num acidente de automóvel, que aconteceu a 5 de dezembro de 2020, que a filha mais nova, Sara Carreira, perdeu a vida aos 21 anos.

A jovem seguia numa viatura conduzida pelo namorado à época, o ator Ivo Lucas, que foi condenado a uma pena suspensa de dois anos e quatro meses de prisão por homicídio negligente grosseiro, para além de ter ficado inibido de conduzir durante um ano.

No âmbito deste processo, recorde-se, eram arguidos Paulo Neves, que conduzia alcoolizado e abaixo do limite de velocidade, a fadista Cristina Branco, que bateu na viatura deste, o artista Ivo Lucas, que chocou com o carro da fadista e, por fim, Tiago Pacheco, que embateu no carro conduzido por Ivo Lucas. Os três homens foram acusados do crime de homicídio por negligência grosseira e Cristina Branco do crime de homicídio por negligência. Todos foram condenados a uma pena suspensa.

Após o julgamento, que aconteceu em 2023, Tony Carreira revelou-se insatisfeito com o veredicto, contudo, afirmou que não iria recorrer da sentença.