Com este exemplo procuro demonstrar que ao tratarmos de batata frita, à partida, como sabemos, um alimento nada interessante do ponto de vista nutricional e a consumir com pouca frequência, é completamente indiferente optar pela versão normal ou light.

Acresce que no campo alimentar o fator psicológico tem um peso considerável. Dadas as poucas diferenças entre as duas versões de batata frita e os riscos para a saúde do seu consumo desregrado, o consumidor deve perceber que o rótulo light, não pode servir como desculpa para “comer à vontade”.

Não nos devemos esquecer que saudável é um termo subjectivo. Em extremo, poderíamos dizer que todos os alimentos são bons desde que consumidos de forma equilibrada. Há, contudo, que privilegiar os frescos e mais próximos da natureza, de origem vegetal em detrimento dos alimentos processados, de origem animal, a consumir em menor quantidade.

Diferença por dose unitária (25 g)

Batata frita “normal” Batata frita light Diferença Energia 133 Kcal 122 Kcal - 11 Kcal Lípidos, dos quais saturados 8,1 g

1,4 g 6 g

3 g -2,1 g

+1,6 g Hidratos de carbono, dos quais açúcares 12,9 g

0,2 g 15 g

0,1 g +2,1 g

-0,1 g Proteína 1,1 g 1,1 g - Fibra 1,6 g 1,5 g -0,1 g Sal 0,35 g 0,3 g -0,05 g