“As leguminosas representam alimentos pouco dispendiosos mas excelentes fornecedores de nutrientes importantes para a nossa saúde. (…) Seria, todavia, importante conseguirmos aumentar a disponibilidade, em Portugal, de leguminosas produzidas em território nacional, de forma a diminuirmos o gasto de recursos associados à viagem que estes alimentos podem fazer até ao nosso prato”, sublinha ainda na abertura do livro Helena Real, Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Nutrição.

Da teoria à prática, ou seja, ao arregaçar das mangas para demolhar as leguminosas e integrá-las numa cozinha variada, o presente título, traz-nos para as entradas, um falafel, um húmus tahini com tempura de legumes, uma Salada de orelha de porco com creme de favas, entre outras propostas.

Embrulhos de lentilhas com batata-doce. "Leguminosas no Ponto"

Já o item sopas, não dispensa um creme de feijão-vermelho e vinho do Porto, um creme de lentilhas com lascas de coco e bacalhau confitado, uma Sopa da pedra com chícharo.

Passando ao capítulo da cozinha vegetariana, a equipa de chefes, apresenta-nos, entre outros pratos, um caril de chícharo e abóbora e uma feijoada de chícharo.

Porque de peixe e carne também trata este “Leguminosas no Ponto”, podemo-nos aventurar num Hambúrguer de atum e feijão em brioche de milho, numas Lentilhas estufadas e filete de cavala corado, num Arroz malandrinho do Mondego com feijão-manteiga e carnes e numas Bochecha de vitela com texturas de grão-de-bico. Isto para citar apenas alguns petiscos.

Finalmente, não desmerecendo nos doces, o elenco deste livro inclui um Crepe de feijão-frade e uns Brownie de feijão-preto com aquafaba.

As receitas são propostas por chefes de cozinha das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal e da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e avaliadas pela Associação Portuguesa de Nutrição.