No que respeita à constituição em nutrientes a batata (doce ou branca) não tem gordura. A batata-doce tem ligeiramente menos proteína que a tradicional, sendo mais rica em hidratos de carbono (28 g/100 g versus 19 g/100 g face à batata branca).

Contudo, estas diferenças em macronutrientes são pouco significativas. Já no campo dos micronutrientes, a batata-doce é bastante mais rica em betacarotenos, propriedade associada à sua cor amarela/alaranjada.

Um outro aspeto que tem sido muito advogado a favor do consumo da batata-doce é o seu índice glicémico mais baixo. Comparativamente à batata tradicional, as diferenças não são nada significativas, sendo que para algumas variedades é até mais elevado.

O índice glicémico é uma classificação que traduz a velocidade em que o açúcar é libertado na corrente sanguínea. Quanto mais elevado o índice glicémico, mais rápida a absorção doa açúcares pelo organismo. Uma alimentação equilibrada deve conter alimentos de menor índice glicémico. Um índice glicémico elevado está acima de 70. Moderado de 50 a 70. Baixo, menos de 50.

Neste aspeto, mais importante, é o processo culinário utilizado. Ou seja, esmagar uma batata em puré, por exemplo, aumenta muito o índice glicémico, independentemente da variedade de batata utilizada.

Grave é a ideia que advoga ser mais saudável consumir batata-doce frita face batata branca. Uma imagem veiculada em alguns estabelecimentos de restauração ou, mesmo, em mensagens promocionais nas embalagens de batata frita de pacote.

Para que fique claro, apresentamos os valores nutricionais comparativos entre dois tipos de batata frita. As diferenças não justificam o consumo de nenhum tipo. Qualquer um destes produtos deve ser visto como um produto altamente processado, sem interesse do ponto de vista nutricional, que deve ser consumido excecionalmente e nunca com frequência.

Cláudia Viegas (Nutricionista)

Por 100 g

Batata tradicional frita Batata-doce frita Diferença Energia 537 Kcal 552 Kcal + 15 Kcal Lípidos, dos quais saturados 34 g 14 g 40 g 2,8 g +6 g -11,2 g Hidratos de carbono, dos quais açúcares 49 g 0,5 g 39 g 20 g -10 g +19,5 g Proteína 6,3 g 4,8 g -1,5 g Fibra 4,9 g 8,4 g -3,5 g Sal 1,2 g 0,7 g -0,5 g

Por porção (30 g)