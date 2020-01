4. Mais criatividade nos acompanhamentos

Presença recorrente nas ementas infantis é a das batatas fritas. O apetite das crianças parece ser sinónimo de acompanhamento acabado de sair de uma fritura e que nada acrescenta à refeição. Isto, quando há uma panóplia de alimentos nutricionalmente interessantes para levar ao prato, para além das batatas fritas. Optando-se, de facto, pelas batatas, porque não apresentá-las assadas com ervas aromáticas? ou cozidas com pele de forma a preservarem mais sabor. Ou ainda em puré, gratinadas. Acresce que, há vida nos acompanhamentos para além das batatas. As ementas podem oferecer leguminosas diversas, castanhas, arroz ou massa de diferentes formas. Falha a criatividade na apresentação e nos ingredientes.

5. Fruta deve chegar à mesa mais barata do que o doce

Não menos importante, a sobremesa deve privilegiar as frutas face aos doces. Uma mudança que deveria de ocorrer paralela a uma apresentação mais apetecível e diversa das frutas nas ementas, assim como um preço mais acessível destas face aos doces.

6. O brinquedo, uma recompensa por uma refeição saudável

Finalmente, uma estratégia para fomentar escolhas mais saudáveis, no caso dos restaurantes que oferecem brinquedos promocionais com o menu infantil, seria a do brinquedo como recompensa face a escolhas mais saudáveis, como a escolha da água, fruta, por oposição aos fritos, snacks e refrigerantes.