Sabe qual é a diferença entre chá e infusão? Conheça quais os melhores para o inverno

A única planta que dá origem ao Chá é a Camellia sinensis, por isso os únicos chás são os que resultam do processo de secagem e oxidação das suas folhas ou troncos. No que diz respeito às infusões, estas são todas as bebidas que preparamos com base em plantas e frutas, da camomila, à erva-príncipe ou à lúcia-lima.

Quais são as principais diferenças?

Os verdadeiros chás são apenas o verde, o branco, o preto e o vermelho (ou Oolong). Já o Chá de 3 Anos, também é originário da Camellia sinensis, mas dos troncos e não das folhas.

O chá tem teína, a componente estimulante semelhante à cafeína.

As infusões são feitas a partir de folhas, flores, cascas ou sementes (já a bebida em que usamos raízes chamamos decocção).

Podemos ter infusões de todo o tipo de plantas e frutas, desde que comestíveis. De resto, é possível realizar várias combinações com vista à melhoria de condições de saúde mais específicas.

Seja um chá ou uma infusão, opte por incluí-las com regularidade no seu dia a dia. Para além de contribuir para a sua hidratação, as propriedades nutricionais – como os anti-oxidantes – são uma ajuda excelente à promoção de uma boa saúde. Varie diariamente, vá alternando e percebendo quais os sabores que mais gosta e quais os efeitos no seu corpo.

créditos: Green Smiles

Com o aproximar do Inverno, recomendo o meu top 3 de infusões e chá:

Infusão Imunitária: para dar um boost ao seu sistema e ajudar a proteger das variadas agressões a que estamos expostos nesta época do ano.

Infusão de Tomilho: as propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, expectorantes e neuroprotetoras são excelentes para situações de tosse e bronquite.

Chá de 3 Anos: simples ou com umas rodelas de gengibre e limão, fica delicioso e ajuda a alcalinizar o nosso corpo. O Chá de 3 Anos, apesar de ter origem na Camellia sinensis não tem teína – devido ao seu processo de fermentação – por isso é perfeito para beber a qualquer hora do dia.