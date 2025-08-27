Prince Jackson, filho do cantor Michael Jackson está noivo de Molly Schirmang após uma relação de oito anos.

Foi no Instagram que o jovem, de 28 anos, revelou a notícia ao mostrar várias imagens do casal ao longo do tempo.

"Passaram-se oito anos e infinitos estão por vir. Eu e a Molly passámos muito tempo juntos e criámos memórias incríveis.

Viajámos pelo mundo, formámo-nos e crescemos muito juntos. Estou entusiasmado para este próximo capítulo nas nossas vidas enquanto continuamos a crescer e a criar ótimas memórias. Amo-te", escreveu Prince.

Recorde-se que o cantor teve três filhos: Prince Jackson, Paris Jackson e Bigi Jackson.

Há cerca de um ano os três aparecem juntos num evento pela primeira vez em 12 anos. Os irmãos reuniram-se para assistirem à estreia do espetáculo 'MJ: The Musical', no Teatro Príncipe Eduardo, em Londres, musical inspirado na carreira do músico.