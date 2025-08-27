Prince Jackson, filho do cantor Michael Jackson está noivo de Molly Schirmang após uma relação de oito anos.
Foi no Instagram que o jovem, de 28 anos, revelou a notícia ao mostrar várias imagens do casal ao longo do tempo.
"Passaram-se oito anos e infinitos estão por vir. Eu e a Molly passámos muito tempo juntos e criámos memórias incríveis.
Viajámos pelo mundo, formámo-nos e crescemos muito juntos. Estou entusiasmado para este próximo capítulo nas nossas vidas enquanto continuamos a crescer e a criar ótimas memórias. Amo-te", escreveu Prince.
Recorde-se que o cantor teve três filhos: Prince Jackson, Paris Jackson e Bigi Jackson.
Há cerca de um ano os três aparecem juntos num evento pela primeira vez em 12 anos. Os irmãos reuniram-se para assistirem à estreia do espetáculo 'MJ: The Musical', no Teatro Príncipe Eduardo, em Londres, musical inspirado na carreira do músico.
A notícia deste noivado surge, curiosamente, poucas semanas após Paris Jackson cancelar o seu. A cantora estava noiva do produtor musical Justin Long e tinha sido pedida em casamento em Paris, no fim do ano passado.
Paris conheceu Justin nos bastidores do programa 'The Tonight Show With Jimmy Fallon', em 2022. "Ele queria interferir e dar a sua opinião. Olhou para mim e perguntou-me: 'Posso?'. E eu respondi: 'Confio em ti'. Tivemos um breve momento e começamos a namorar logo depois disso", lembrou numa entrevista ao Access Hollywood.
Para além disso, Paris também revelou que já tinha começado os preparativos para o casamento. "O vestido está a ser feito. O local já foi escolhido. A data já foi escolhida", confessou.
Depois do fim da relação, o TMZ conseguiu ter acesso a imagens da jovem, de 27 anos, a caminhar chorosa pelas ruas de Malibu.
