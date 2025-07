A confirmação foi dada pela própria Milene no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. A antiga participante do 'Casados à Primeira Vista' já viajou, inclusive, com o seu novo amor.

Milene foi uma das mais recentes convidadas do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. Foi nesta ocasião que a influenciadora digital - que se tornou conhecida após participar no programa 'Casados à Primeira Vista' (edição deste ano) - confirmou que tinha um novo amor, após um comentário feito por Liliana Campos, apresentadora do formato. A jovem estava a falar de uma nova parceria que tem nas redes sociais, que permitiu que viajasse até ao Egito recentemente. "Mas não foi sozinha...", brincou Liliana, não perdendo a oportunidade de introduzir o assunto. Sem conter o riso, Milene confirmou que viajou com o novo companheiro e que este... é mais alto que ela. A mesma notou, por fim, que assim como ela, a pessoa em questão sonha em casar e ter filhos no futuro. A participação no 'Casados à Primeira Vista' Milene foi uma das participantes da experiência da SIC este ano. A influenciadora digital deu o nó com Ruben à primeira vista e não escondeu a desilusão quando percebeu que o noivo era mais baixo que ela (sendo que esta seria uma das suas exigências em relação ao aspeto físico). "Aquilo que eu sentia no início e que eu sinto neste momento é exatamente a mesma coisa: relativamente à altura, é algo que realmente me faz confusão, não me consigo imaginar com alguém mais baixo que eu", notou Milene - de 1,72 metros - à época.

O casal acabou por dar que falar depois de Milene acusar Ruben de ter entrado no programa mesmo tendo uma relação amorosa com a madrinha.

Numa entrevista que deu a Júlia Pinheiro em maio, Ruben negou as acusações, garantindo que a madrinha "fazia parte da sua vida há muito tempo" e que o envolvimento amoroso de ambos tinha terminado.

"A madrinha já faz parte da minha vida há muito tempo e sim, até já nos envolvemos no passado. As fotos que foram enviadas são do passado, mas tenho mais fotos com a minha madrinha, porque faz parte da minha vida e da minha família", fez questão de explicar.

"Não é uma relação amorosa, ela está comprometida desde o momento em que eu entrei no programa", completou.