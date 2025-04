Aos poucos, Milene e Ruben vão-se conhecendo cada vez mais, contudo, há uma característica física no marido que a participante de 'Casados à Primeira Vista' não consegue ignorar - neste caso, a falta dela: altura.

"Aquilo que eu sentia no início e que eu sinto neste momento é exatamente a mesma coisa: relativamente à altura, é algo que realmente me faz confusão, não me consigo imaginar com alguém mais baixo que eu", notou.

Já Ruben não vê qualquer problema no facto da companheira ser mais alta que ele.

Veja aqui o momento.

