Os Anjos estão de volta aos palcos depois de terem decorrido em tribunal as primeiras sessões do julgamento contra Joana Marques.

Os irmãos Nélson e Sérgio Rosado atuaram na noite de terça-feira, 24 de junho, na Figueira da Foz.

"Ontem à noite foi especial! Depois de tantos anos, voltámos à Figueira da Foz com a nossa tour dos 25 anos… e que regresso incrível", declararam os músicos através da rede social Instagram.

Os Anjos mostraram ainda um vídeo dos melhores momentos vividos no espetáculo e enalteceram o facto de terem tido casa cheia, mostrando que o público continua a apoiá-los e a admirar o trabalho de ambos.

"Fomos recebidos com um recinto cheio, cheio de vozes, de sorrisos, de energia. Cantaram connosco do início ao fim e lembraram-nos, mais uma vez, porque é que fazemos isto há tanto tempo.

Obrigado, Figueira. Foi uma noite para guardar no coração. Até breve", completaram.

A medida cautelosa no meio da polémica

No meio da polémica, Nélson e Sério Rosado decidiram tomar uma medida cautelosa com o objetivo de minimizar a polémica em que se encontram envolvidos devido ao julgamento e, claro, as críticas.

Na publicação em que anunciam o regresso aos palcos, promovendo o concerto na Figueira da Foz, os Anjos resolveram desativar os comentários. Inicialmente, os músicos colocaram os comentários como restritos, filtrando todas as mensagens deixadas pelos seguidores, mas mais tarde decidiram mesmo retirar a possibilidade de comentário.

"Os comentários foram desativados nesta publicação", pode ler-se na partilha, onde foram deixadas visíveis apenas as mensagens de apoio à banda.

Esta medida tomada pelos Anjos surge no meio de uma enorme polémica em que as opiniões se dividem. Enquanto uns se mostram ao lado dos cantores e percebem as suas motivações para avançarem com um processo contra Joana Marques, outros defendem a liberdade do humor e confrontam Nélson e Sérgio com ridicularizações e ameaças.

O julgamento vai continuar...

A primeira sessão do mediático julgamento começou a 17 de junho e revelou declarações surpreendentes de Sérgio Rosado, que partilhou perante o juiz que "teve uma crise de acne" provocada pelo stress. No dia seguinte, decorreu uma nova audiência.

Já a terceira sessão do julgamento está marcada para a próxima segunda-feira, 30 de junho, às 09h30. Ricardo Araújo Pereira será, alegadamente, ouvido nesse mesmo dia, enquanto testemunha em defesa de Joana Marques.

Recorde-se que tudo começou quando os Anjos decidiram avançar com um processo em tribunal contra Joana Marques depois de a humorista ter partilhado nas suas redes socais um vídeo no qual parodiava uma atuação dos cantores numa prova do MotoGP, em Portimão.

As polémicas imagens brincavam com os problemas técnicos que Nélson e Sérgio enfrentaram ao cantarem o hino nacional no início da referida prova, facto que os deixou profundamente indignados.

Nélson e Sérgio Rosado defendem agora que a paródia de Joana Marques levou ao cancelamento de vários espetáculos, prejudicando a carreira de ambos e provocando prejuízos avultados para os músicos e a restante equipa que os acompanha. Além do alegado prejuízo financeiro, dizem ainda ter sofrido danos psicológicos e ameaças que se estenderam a toda a família. Ao avançarem para tribunal pedem uma indemnização de mais de 1 milhão de euros.

