Joana Marques continua a ser um dos nomes mais falados dos últimos tempos na imprensa e o julgamento em que é processada pelos músicos Anjos é, sem sombra de dúvida, o tema do momento.

Novos processos contra Joana Marques?

Na noite de segunda-feira, 23 de junho, surgiram publicamente declarações que dão conta da possibilidade de existirem outros nomes famosos que vão, alegadamente, processar Joana Marques.

As revelações surgiram por parte de Catarina Miranda, radialista, que desempenha agora o papel de comentadora no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

"Não consigo confirmar se é verdade ou mentira, mas foi um advogado [que me disse]. Há pelo menos mais três pessoas que vão avançar com um processo contra a Joana", referiu Catarina Miranda na emissão de ontem do formato de comentário social.

"Isso agora é normal", reagiu Nuno Azinheira, que também faz parte do leque de comentadores do 'Passadeira Vermelha'.

A Reação de Joana Marques aos alegados novos processos

Joana Marques brinca diariamente com famosos e caras conhecidas através das suas sátiras no programa de rádio 'As Três da Manhã', da Renascença, que conduz ao lado de Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, e onde dá voz à famosa rubrica 'Extremamente Desagradável'.

Ao deparar-se com as declarações da comentadora do programa 'Passadeira Vermelha', a humorista não tardou a reagir.

"Quem serão?", questionou através da rede social Instagram, onde partilhou as declarações de Catarina Miranda. Joana lançou ainda aos seguidores o desafio para que fizessem as suas "apostas" sobre quem poderão ser estes três alegados nomes conhecidos que estão a ponderar avançar para tribunal.



© Reprodução Instagram - Joana Marques

O desfecho do processo Anjos vs Joana Marques?

Nélson e Sérgio Rosado, conhecidos por serem a famosa dupla Anjos, decidiram avançar com um processo em tribunal contra Joana Marques depois de a humorista ter partilhado nas suas redes socais um vídeo no qual brincava com a atuação dos cantores numa prova do MotoGP, em Portimão.

As imagens parodiavam os problemas técnicos que Nélson e Sérgio enfrentaram ao cantarem o hino nacional no início da referida prova, facto que os deixou profundamente indignados.

Os Anjos defendem que a paródia de Joana Marques levou ao cancelamento de vários espetáculos, prejudicando a carreira de ambos e provocando prejuízos avultados para os músicos e a restante equipa que os acompanha. Além do alegado prejuízo financeiro, dizem ainda ter sofrido danos psicológicos e ameaças que se estenderam a toda a família. Ao avançarem para tribunal pedem uma indemnização de mais de 1 milhão de euros.

A primeira sessão do mediático julgamento começou a 17 de junho, com Sérgio Rosado a partilhar perante o juiz que "teve uma crise de acne" provocada pelo stress. No dia seguinte, os artistas voltaram a tribunal.

A terceira sessão do julgamento está marcada para as 09h30 do próximo dia 30 de junho. Neste dia Ricardo Araújo Pereira irá, supostamente, testemunhar em defesa de Joana Marques.

Por isso, para quem se questiona a este respeito, não existe ainda um desfecho para o processo e a dúvida permanece: será que a humorista será condenada em tribunal?

Leia Também: Julgamento Joana Marques. Fernando Rocha também já reagiu à polémica