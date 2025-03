Ana Garcia Martins já teve a oportunidade de experimentar o famoso chocolate do Dubai que tem esgotado num 'piscar de olhos' em todos os supermercados a que chega, como já foi o caso do Lidl e do Pingo Doce.

"Este já não está entre nós. Veredicto: é bom, mas não é isso tudo", começou por dizer na sua página de Instagram.

"Pareceu-me uma versão melhorzita de um Kinder Bueno, sabe zero a pistacho, mas é crocantezinho e eu aprecio isso. Vale a pena irem às seis da manhã para a porta do supermercado? Não", completou.



© Instagram/Ana Garcia Martins

Leia Também: Sofia Aparício sobre chocolate do Dubai: "Vocês não têm vergonha, pá?"