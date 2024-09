O que é a vitamina C?

Também conhecida como ácido ascórbico é uma molécula fundamental para o desenvolvimento do corpo humano, sendo essencial para o desenvolvimento dos ossos, tendões e pele. É considerada um antioxidante potente e é usada cada vez mais na cosmética pela sua capacidade de eliminar os radicais livres, reduzindo assim os sinais do envelhecimento. Além disso, é capaz de auxiliar na reparação dos danos já causados na pele por agressores diários, sendo capaz de melhorar o aspecto das rugas finas, devolvendo a luminosidade e melhorando a firmeza cutânea.

O que a vitamina C à pele?

Esta molécula é capaz de proteger a nossa pele de diversas formas, no entanto vamos sintetizar para facilitar! É considerada como um escudo contra os radicais livres, combatendo o stress oxidativo provocado por factores externos como a radiação solar, calor, poluição ambiental, assim como a exposição à luz diária, seja pelo uso do telemóvel ou computador ou pela iluminação existente nos espaços fechados. Desta forma evita o envelhecimento precoce da pele.

Ajuda a clarear e a uniformizar o tom da pele: a vitamina C contribui para a inibição da tirosinase, que é a enzima que transforma a tirosina em melanina, diminuindo desta forma a formação de manchas.

Corrige pequenas rugas e linhas de expressão: por ter uma ação na produção de colágeno vai atenuar as rugas e linhas de expressão. Além disso ajuda a reter a água na pele deixando mais hidratada e mantendo a elasticidade da mesma.

Melhora a luminosidade da pele: pela sua ação antioxidante e por todos os benefícios referidos anteriormente a pele vai ficar com um aspecto mais luminoso e saudável.

Existem várias fórmulas de vitamina C?

A vitamina C pode ser encontrada em vários tipos de formulações, desde ampolas, sérum, gel ou creme. Seguramente os séruns são a formulação mais comum encontrada no mercado por fornecer uma alta concentração da molécula e também por permitir uma maior penetração e estabilidade do produto.

O ácido L-ascórbico é uma molécula instável para formulação em uso tópico, por isso derivados mais estáveis de tem sido utilizado em formulações tópicas. Derivados como ascorbil fosfato de sódio, palmitato ascórbico ou o ascorbil fosfato de magnésio têm sido utilizados também para uso tópico. Estes são derivados da vitamina C e são formulados de forma diferente, sendo alguns deles hidrossolúveis e adaptados à pele mais sensível. No entanto, não está provado que os derivados, após aplicação tópica, sejam absorvidos pela pele ou convertidos em ácido L-ascórbico após a penetração. Estudos revelam ainda que o pH da vitamina C interfere com a sua absorção, sendo que um pH mais baixo (inferior a 3,5) é ideal para que seja eficaz.

Relativamente à composição podemos ainda dividir a vitamina C em duas categorias: anidro (que significa "sem água") e à base de água. Este último normalmente vem acondicionado em frascos opacos e escuros para manter a estabilidade da vitamina, pois esta normalmente é mais instável e sensível à luz. No entanto, independentemente da composição é importante manter o frasco sempre bem fechado e guardado num local fresco e mais escuro, por forma a evitar alterações da composição.

Adequadas a todos os tipos de pele?

Antes de mais devemos saber como começar a usar vitamina C e como adaptar a cada tipo de pele.

Uma das dicas que explico em consulta é que se é a primeira vez que vão utilizar vitamina C devem começar com uma concentração baixa e vão subindo à medida que a pele estiver adaptada. Além disso, recomendo que não usem diariamente numa fase inicial, podendo começar inicialmente por um esquema de três vezes por semana. É importante ainda adaptar o tipo de vitamina C, especialmente quando se trata de uma pele com tendência a oleosidade, sendo que as formulações com ácido L-ascórbico podem ser as mais adequadas. Por outro lado, quando falamos de uma pele seca e sensível, o ascorbil fosfato de magnésio, uma vitamina C solúvel em água, pode ser o mais indicado por ser menos irritante e mais hidratante.

Quando e como usar?

A vitamina C pode ser usada todo o ano, mas a verdade é que as vendas deste produto disparam com a chegada da primavera, pois o seu benefício na prevenção das manchas faz com que seja mais requerido nesta altura do ano. No entanto, o seu benefício antioxidante faz com que possa e deva ser usado todo o ano.

Pode ser usada de manhã e à noite, no entanto aconselho o seu uso preferencial pela manhã pelo seu efeito protetor contra os danos oxidativos, no entanto realço que a vitamina C funciona como reparadora pela noite, motivo pelo qual também se aconselha o seu uso.

Não se esqueça que após a colocação da vitamina C pela manhã, deve-se associar o uso de protetor solar. Inclusive existem estudos que referem que o uso de protetor solar associado à vitamina C permite uma proteção mais abrangente, uma vez que o protetor solar por si só não consegue bloquear todas as radiações.

Como referi anteriormente, é importante começar devagar, pelo que costumo recomendar a sua aplicação apenas algumas vezes por semana e ir aumentando gradualmente até à sua incorporação diária. Além disso, recomendo que inicialmente comece com uma concentração baixa.

Os resultados não são imediatos e são necessárias várias semanas/meses para se observarem na pele.

O que não se pode misturar?

Antigamente, pensava-se que a vitamina C era incompatível com muitos ativos, incluindo o retinol, mas estudos mais recentes referem que não. A vitamina C pode perfeitamente ser combinada com niacinamida, peptídeos, alfa e beta hidroxiácidos, assim como com o retinol. Alguns estudos referem a sinergia entre a vitamina C e retinol, sendo benéfico o seu uso concomitante para prevenir o envelhecimento da pele.

Sabemos ainda que muitas empresas de cosméticos combinam vários antioxidantes nos seus produtos para os potenciar. Combinação de vitaminas C e E, assim como ácido ferúlico podem ter benefícios para a pele, sendo muito utilizados na cosmética atual.

Top 10 de produtos com vitamina C

Existem vários produtos disponíveis no mercado, com várias concentrações de vitamina C e várias combinações de ativos, que podem ser adaptados aos diferentes tipos de pele e às diferentes necessidades do paciente. Selecionei alguns dos produtos que mais recomendo e que melhor feedback me têm dado os pacientes.

Sérum Intensive Vitamina C² da Esthederm: sérum concentrado com 2 tipos de vitamina C - 10% Vitamina C pura + 2% Pro vitamina C. Programa intensivo de 28 dias de tratamento para recuperar a luminosidade da pele. Sérum Silymarin CF Skinceuticals: composto por ácido L-ascórbico a 15%, e combinado com ácido salicílico e cardo mariano, que irão permitir controlar a pele mais oleosa e deixar um aspecto mais matificado da pele. Sérum C E Ferulic da SkinCeuticals: com 15% de vitamina C pura, associada ao ácido ferúlico e vitamina E para potenciar a sua eficácia. P-Bright Serum da Fillmed: constituído por vitamina C combinada com ácido fítico, com ação visível na uniformização cutânea e efeito anti oxidante. Sérum Endocare Radiance C Ferulic Edafence da Cantabria: vitamina C reforçada com as vitaminas C, E e Ácido ferúlico. Combina uma inovadora tecnologia antipoluição com uma tecnologia de regeneração cutânea para melhorar o seu efeito antioxidante. Pigmentbio C-Concentrate da Bioderma: possui 2% de vitamina C pura em pó que é integrada ao sérum na primeira utilização. Além da vitamina C possui vitamina E combinada com alfa e beta hidroxiácidos, como o ácido glicólico e salicílico. Serúm adequado para uma pele pigmentada e que pretende prevenir os sinais de envelhecimento pela combinação de ativos. Vitamin C Antiox Ativo Puro da Martiderm: Fórmula anidra inovadora, enriquecida com 15% de vitamina C associada ao gengibre. Um shot de vitamina C pura concentrada para um paciente que deseja uma pele mais revitalizada, uniforme e luminosa. NCFE reverse sérum da Filorga: constituído por vitamina C e retinol encapsulado, associado ao complexo NCEF (um complexo poli revitalizante com 50 ingredientes). Uma excelente combinação para uma pele madura que pretende tratar os sinais do envelhecimento. Pure vitamin C10 da La Roche Posay: combina vitamina C pura, ácido salicílico e ácido hialurónico. Adaptada a pele oleosa e acneica com um extra de hidratação devido ao ácido hialurónico. C-light serum da Fillmed: com vitamina C e H e polifenol de Hexilressorcinal-14 que protegem a pele dos radicais livres, para uma pele mais protegida e iluminada.

Um artigo de Juliana Pais, médica especialista em Medicina Geral e Familiar, mestre em medicina estética e diretora clínica da COOLSKIN e LASER CLINIC.