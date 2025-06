Afinal, a Vitamina C tem mais para dar e este novo sérum comprova-o

Para a Medik8, só precisamos de Vitamina C (antioxidante), proteção solar e Vitamina A (retinoides) para uma pele radiante e saudável. Com base nesta filosofia, conhecida como CSA, a empresa de cuidados de pele britânica promove uma rotina de skincare simples que consiste em, de manhã, depois da limpeza do rosto, aplicar-se o antioxidante natural e um protetor solar e, à noite, retinoides. Pode ficar a saber mais aqui.

Com resultados cientificamente comprovados, o método CSA apresenta-se como uma boa ferramenta para combater e corrigir os sinais de envelhecimento, contudo, o potencial da Vitamina C está longe de estar esgotado, pois nem todas as fórmulas são criadas da mesma forma.

O desafio da vitamina C na cosmética

"Verificámos que havia uma oportunidade na nossa gama de produtos de vitamina C. A maioria é à base de óleo", explica Susana Santos Luís, diretora geral da marca em Portugal, durante a apresentação do novo produto em Lisboa.

Com uma fatia significativa de clientes com peles oleosas (7%) ou mistas (40%), a dermocósmetica decidiu encontrar uma solução para estes tipos de pele.

Para entender melhor o "lacuna" nos produtos com vitamina C, há que recuar até à explicação da dermatologista Catarina Cunha Moreira. A especialista, que considera este ativo como "O Oxidante", explica que "ainda que seja o mais abundante na pele", não temos capacidade de o sintetizar. "Temos que o obter exogenamente, através da dieta ou da suplementação", menciona, acrescentando que a quantidade que obtemos via oral "não é assim tão grande e, por isso, a vitamina C na minha pele não se relaciona assim tão bem com a que eu ingiro".

Deste modo, e para obtermos os níveis necessários para a epiderme recuperar o seu poder antioxidante máximo, "dependemos muito da aplicação tópica".

"É um antioxidante muito, muito completo", reforça. "Para além de eliminar eficazmente os radicais livres, tem um verdadeiro efeito contra o envelhecimento. Promove a síntese do colagénio e inibe a sua degradação", conclui.

Tendo em conta que existem dois tipos de vitamina C, a pura e a derivada, Catarina menciona que "o ácido L-ascórbico é a forma biologicamente mais ativa e é a que está mais bem estudada", contudo, tem alguns problemas quando utilizado em dermocósmeticos — é difícil de penetrar na pele.

Quando exposto à água ou ao oxigénio, degrada-se facilmente perdendo eficácia. Métodos para contornar estas limitações? Diminuição do PH e concentrações mais elevadas "para que não seja solúvel". Ainda assim, "não podemos continuar a subir concentrações, porque é um problema de hidratação". Neste sentido, há uma forte aposta em "dissolvê-lo em óleo", em vez de em água, o que faz com que a maioria dos produtos de vitamina C não sejam adequados para as peles oleosas ou mistas.

"O nosso C-Tetra é o nosso sérum mais leve, mas não deixa de ser óleo, embora seja leve e bastante suportado pelas peles oleosas", partilha Susana Santos Luís, acrescentando que, mesmo que alguns consumidores consigam utilizar este produto, "vão sempre ficar um bocado receosos".

"Depois se quiserem progredir em termos de concentração vai ser sempre difícil dentro da marca porque o C-Tetra Deluxe já tem uma base um bocado mais oleosa", refere ainda. "Havia, efetivamente, uma lacuna para a pela mais oleosa e, portanto, a Medik8 desenvolveu o C-Tetra Advanced", remata.

Afinal, a Vitamina C tem mais para dar e este novo sérum comprova-o

A ciência por detrás do C-Tetra Advanced

A pensar nas peles mistas e oleosas, bem como em quem vive e trabalha na cidade, a Medik8 desenvolveu uma fórmula que combina o efeito da vitamina C com os Phyto Exossomas que reforçam

a barreira cutânea, juntamente com o super antioxidante acetyl zingerone, para proteger contra o

envelhecimento prematuro da pele.

"Este produto é em gel sérum, tem 20% de vitamina C, conta com os phyto exossomas para uma luminosidade poderosa em que vamos lutar o envelhecimento diário prematuro da nossa pele", introduz a diretora geral.

"É uma vitamina C, mas não como a conhece. Para além da vitamina C, temos novos ingredientes que são falados, mas ainda não aparecem muito na cosmética", comenta ainda.

Extraídos do chá verde, os phyto exossomas estão a ganhar protagonismo na cosmética científica. Este ingrediente ajuda a comunicação entre células, promovendo a regeneração da pele e reduzindo a inflamação. No caso do novo sérum da Medik8, encapsulam a vitamina C, transportando-a para as camadas mais profundas da pele, enquanto reforçam a barreira cutânea e acalmam a pele sensível. Assim, mesmo quem usa vitamina C pela primeira vez pode beneficiar de uma dose elevada sem risco de irritação.

Já o acetyl zingerone tem como função potenciar o efeito da vitamina C, oferecendo ainda mais proteção contra os danos causados pela poluição, pelos raios UV e pelo stress oxidativo.

Estudos clínicos efetuados pela marca, indicam ser possível conseguir uma pele mais luminosa em apenas sete dias, bem como reduzir até 90% os danos causados pela poluição.

De fácil absorção, é um produto vegan, sem fragrância artificial e adequada a todos os tipos e tons de pele.

Como aplicar?

Recomenda-se que utilize o sérum após a limpeza da manhã e que aplique duas a três doses do sérum no rosto, pescoço e decote, deixando-o absorver por completo antes de colocar o hidratante e o protetor solar.

Caso combine o produto com outros séruns, a Medik8 sugere que comece por aqueles que são à base de água. Lembre-se que o ideal é sempre começar por aplicar o cuidado de pele mais fino e finalizar com o mais espesso.