Pedro Chagas Freitas partilhou com os seguidores a jornada do filho, Benjamim, quando este se submeteu a um transplante do fígado, e agora continua destacar detalhes sobre o menino.

Ainda esta quinta-feira, dia 24 de julho, o escritor publicou uma nova fotografia do pequeno Benjamim nas redes sociais e contou que o menino deu um novo passo no seu regresso à 'vida normal'. Isto porque foi ao primeiro passeio com a escola depois de ter sido operado no ano passado.

"Ontem [dia 23 de julho] foste ao teu primeiro passeio de escola depois do transplante. Que feito sem paralelo, que epopeia hercúlea. Só isto: um autocarro, um grupo de crianças e de adultos, os sorrisos, os parques, as visitas, as corridas, a leveza de um dia. O tédio, finalmente. A glória absoluta do tédio", começou por escrever Pedro Chagas Freitas na publicação.

"Nunca pensei que a rotina pudesse ter este sabor a vitória, nunca acreditei que a normalidade pudesse ser tão milagrosa. É. És tu a ir, a voltar. És tu a viver o que todos vivem sem pensar. Quero essa sucessão abençoada de dias iguais. Quero essa felicidade feita de quase nada: os cereais da manhã, o casaco esquecido, as perguntas banais ao fim da tarde", acrescentou.

"Não conheço dádiva maior do que a de te ver crescer na beleza sem nome dos dias normais. A felicidade é isto: saber que tudo correu bem — e que ninguém deu por nada", disse, por fim, Pedro Chagas Freitas.

De recordar foi em junho do ano passado que o filho de Pedro Chagas Freitas, Benjamim, foi submetido a um transplante de fígado. Na altura, o menino tinha seis anos. A cirurgia deu-se depois de a criança ter sido diagnosticada com deficiência de alfa-1antitripsina, aos três meses de idade.

Ao fim de ter estado três meses internado, Benjamim deixou o hospital de Coimbra, em agosto de 2024, e na altura o pai publicou um vídeo deste momento na sua página de Instagram.