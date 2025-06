Foi em junho do ano passado que o filho de Pedro Chagas Freitas, Benjamim, foi submetido a um transplante de fígado. Na altura, o menino tinha seis anos. A cirurgia deu-se depois de a criança ter sido diagnosticada com com deficiência de alfa-1antitripsina, aos três meses de idade.

Um ano depois da cirurgia que mudou e marcou a vida do pequeno Benjamim, Pedro Chagas Freitas fez questão de assinalar este dia único na sua página de Instagram.

"O fígado do Benjamim faz um ano. Parece uma frase patética. Frágil. É real: um ano desde que um órgão estranho se instalou no corpo do meu filho. Vai haver festa cá em casa. Bolos, gomas, presentes. Tudo o que se põe nas festas de aniversário quando se quer fingir que a normalidade venceu. E venceu. A nossa normalidade é esta: comprimidos a horas certas, consultas em agendas sobrecarregadas, exames de rotina com coração na boca", começou por dizer o escritor na rede social, onde acrescentou uma fotografia do filho.

"Há um ano, o planeta parou. Treze horas em que o tempo deixou de existir. Treze horas a ver a porta do bloco fechar-se e a sentir o mundo encolher. Treze horas de bisturis, de sangue, de fé agarrada com fita adesiva. Treze horas em que vi os outros a viver e quis gritar: 'o meu filho está aberto por dentro e vocês estão a comer croissants'", recordou.

"Hoje, o Benjamim corre, ri, salta no sofá. Tem uma cicatriz no abdómen e luz nos olhos. Vamos festejar este renascimento como loucos. Vai haver açúcar, gargalhadas e algum pânico disfarçado entre guardanapos coloridos. A vida é isso: a loucura primordial. Ou então um salto com órgãos em segunda mão e uma esperança reciclada", partilhou depois.

"O fígado do Benjamim faz um ano. Nós fazemos o que sabemos fazer desde então: sobrevivemos, celebramos. Amamos", escreveu, por fim.

Após a partilha de Pedro Chagas Freitas, foram muitas as carinhosas mensagens que o escritor recebeu na caixa de comentários.

De recordar que ao fim de ter estado três meses internado, Benjamim deixou o hospital de Coimbra, em agosto do ano passado, e na altura o pai publicou um vídeo deste momento na sua página de Instagram.

"Três meses depois, a liberdade. Pode ser apenas por alguns dias, mas vai saber pela vida toda", disse na época. Veja aqui.

Através da rede social, Pedro Chagas Freitas atualizou os seguidores sobre a evolução do estado de saúde do menino.

Em outubro do ano passado, por exemplo, partilhou: "São muitos, muitos mesmo, os que todos os dias me perguntam como está esta pessoa maravilhosa. A minha resposta é simples: continua maravilhosa. Já voltámos a Coimbra mais do que uma vez, já estivemos mais uns dias internados, já visitou uma espécie de bloco de operações novamente (correu tão bem que nem precisou de fazer o que poderia ser feito por lá), já percebemos que o caminho está a ser feito no sentido certo." Recorde aqui.

