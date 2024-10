O pequeno Benjamim, filho de Pedro Chagas Freitas, mantêm-se 'fora' do hospital mas continua a ser acompanhado de perto pelos médicos.

Após ser várias vezes questionado sobre o estado de saúde do menino, o escritor decidiu manifestar-se no Instagram e dizer como é que o filho tem estado.

"São muitos, muitos mesmo, os que todos os dias me perguntam como está esta pessoa maravilhosa. A minha resposta é simples: continua maravilhosa. Já voltámos a Coimbra mais do que uma vez, já estivemos mais uns dias internados, já visitou uma espécie de bloco de operações novamente (correu tão bem que nem precisou de fazer o que poderia ser feito por lá), já percebemos que o caminho está a ser feito no sentido certo", começou por partilhar o escritor.

"Basta isso para estar tudo perfeito. Basta isso para estarmos — 24 horas por dia fechados em casa, mas abertos a uma necessidade insaciável de um carinho mais valioso do que nunca — perfeitos", acrescentou.

"Abraços apertados para todos. Sentimos, ainda sentimos, a vossa força, a vossa energia. Até já. Continuem a torcer, sim?", disse, por fim.

De recordar que Benjamim foi submetido a um transplante de fígado no passado mês de junho.