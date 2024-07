Ainda com o filho Benjamim internado no hospital depois de ter sido submetido a um transplante de fígado no passado mês de junho, Pedro Chagas Freitas voltou a falar aos seguidores sobre o menino.

"Com alguns recuos, mas com bastantes mais avanços, o nosso tudo continua o seu caminho, com a coragem de sempre", disse o escritor, aproveitando ainda para agradecer todo o apoio que a família tem recebido nesta fase difícil.

"Obrigado por estarem desse lado, incansáveis, entusiastas, presentes. Ele sente cada um de vós, tenho a certeza", escreveu.

