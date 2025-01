Foi ainda em bebé que o pequeno Benjamim deu os primeiros sinais da doença que o levou a ser transplantado no ano passado.

Os sinais de alerta foram a "pele amarelecida, os olhos também amarelecidos, as fezes muito claras, quase brancas", como contou o pai Pedro Chagas Freitas em conversa com Júlia Pinheiro.

"Esses sinais levaram-nos a tentar perceber o que é que era aquilo. O primeiro diagnóstico, aos quase três meses, era uma atresia - um bloqueio da via biliar", recordou o escritor no 'Júlia', da SIC.

"Se fosse uma atresia, há um procedimento que tem de ser feito até aos três meses, no limite. Uma cirurgia que pode ou não fazer com que atrase o transplante. Mas depois chegou-se à conclusão - e foi uma grande notícia para nós naquela altura - que era um um défice alfa 1 antitripsina, uma enzima que no fundo ajuda o nosso fígado, os pulmões, e precisamos muito dela", explicou de seguida.

No entanto, esteve sempre com o "coração nas mãos", isto porque "sabiam que ele iria ter de ser transplantado, não sabiam quando".

"Vivemos sempre com medicação, preocupações... Os sintomas nele eram quase sempre os mesmos. A barriga ficava maior (inchada), ficava também mais cansado, sangrava muito pelo nariz - era uma coisa quase diária e desde que foi transplantado nunca mais sangrou", partilhou, falando do crescimento do pequeno Benjamim.

"Apesar de ele ter uma vida 'normal', raramente fez períodos muito longos de escola. Qualquer vírus, constipação, que para os outros era normal, para ele podia originar uma série de complicações. E tínhamos que ter esse cuidado", acrescentou.

Sobre o momento em que o menino foi internado para ser transplantado, no ano passado, Pedro Chagas Freitas contou que, quando o filho estava nos cuidados intensivos, foi diagnosticado com varicela. "Quando já era urgente [o transplante], ficou super urgente", lembrou.

Benjamim estava cada vez mais debilitado antes de se submeter ao transplante, e "renasceu" no dia em que foi operado. Na altura, ficou internado durante três meses. Isto porque após a cirurgia teve alguns sustos de saúde.

