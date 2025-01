Será transmitida na tarde desta quinta-feira, dia 2, uma entrevista que Pedro Chagas Freitas deu a Júlia Pinheiro. A novidade foi dada pelo próprio escritor através de uma partilha que fez na sua página de Instagram.

"Na tarde desta quinta-feira, dia 2, estarei à conversa com a maravilhosa Júlia Pinheiro - a quem agradeço profundamente ter-se deslocado até ao norte do país com a sua equipa para podermos falar do tanto que ainda não tinha falado sobre o meu ano de 2024", lê-se.

De notar que 2024 foi um ano particularmente difícil para o conhecido escritor uma vez que o filho, Benjamim, de seis anos, esteve internado três meses no Hospital Pediátrico de Coimbra, onde foi submetido a um transplante de fígado devido a uma doença rara com a qual foi diagnosticado ainda em bebé - deficiência de alfa-1 antitripsina.



