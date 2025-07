Nilton não ficou indiferente à notícia sobre o Liverpool ter decidido apoiar a família de Diogo Jota e vai pagar os salários por mais dois anos, ou seja, durante a duração do seu contrato com o clube. Depois de ter sido revelado que o Liverpool vai pagar os salários de Diogo Jota até ao final do contrato que o mesmo assinou com o clube, Nilton fez questão de se manifestar nas redes sociais sobre esta decisão. "26 milhões de euros. Afinal ainda há gente que nos faz acreditar na humanidade. Eu nunca tive clube de futebol, hoje passei a ser do Liverpool", escreveu o humorista junto de um print de uma das notícias que falam precisamente sobre a decisão do clube inglês. Veja na publicação abaixo: Mas esta não foi a única iniciativa que o Liverpool tomou, pois também já tinha acedido ao pedido dos adeptos em retirar a camisola 20, "imortalizando" o legado de Diogo Jota em Anfield. O clube inglês fez ainda questão de marcar presença no último adeus ao futebolista português, em Gondomar. Além de terem estado no velório, que começou na sexta-feira, não faltaram ao funeral no sábado. Andy Robertson, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Caoimhin Kelleher Ibrahima Konaté, Wataru Endo, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Harvey Elliott, Cody Gakpo, Federico Chiesa e Darwin Núñez estiveram na Igreja Matriz de Gondomar, com os dois primeiros a entregarem um arranjo de flores em formato de camisola com os números 20 e 30, utilizados por Diogo Jota e o irmão do mesmo, André Silva, respetivamente, ao longo das suas carreiras.

Diogo Jota e o irmão André Silva (que jogava no Penafiel) morreram num acidente de carro em Espanha, na madrugada da passada quinta-feira, dia 3 de julho. Tinham 28 e 25 anos, respetivamente.

Diogo Jota morreu menos de uma semana depois de se ter casado com a companheira de longa data, Rute Cardoso, com quem tem em comum três filhos, dois rapazes e uma rapariga. A menina, filha mais nova do casal, nasceu em novembro do ano passado.