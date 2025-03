As nossas mãos são uma das zonas do corpo que mais estão expostas a fatores que aceleram o processo de envelhecimento, como o sol, por exemplo. Já o pescoço, é muitas vezes esquecido no processo de “skin care” diário e acaba por envelhecer precocemente, e “denunciar” a nossa idade!

Cuidar estas duas regiões do corpo é fundamental quando pensamos num processo de prevenção ou tratamento dos sinais de envelhecimento, porque não é só a cara que envelhece.

Antes de qualquer tratamento, a instituição de um estilo de vida saudável é fundamental para “atrasar a idade” dos nossos órgãos, depois, o cuidado diário destas regiões como a limpeza e hidratação diárias, com produtos específicos.

Depois, a prevenção ou tratamento dos sinais de envelhecimento, com todas as técnicas que a Medicina estética tem para abordar estas zonas. O tratamento das alterações de pigmentação, a redensificação, a bioestimulação, são abordagens estratégicas para melhorar a qualidade da pele e rejuvenescê-la.

Numa consulta de Medicina estética e Antienvelhecimento bem estruturada, a abordagem a estas zonas do corpo é fundamental, rumo a um processo de envelhecimento harmonioso e bonito.

E porque não é só a cara que envelhece, vamos cuidar-nos como um todo, porque faz toda a diferença na nossa autoestima, no nosso bem-estar, e na nossa saúde, gostarmos de nós, e gostarmos do que vemos ao espelho, todos os dias.

Um artigo da médica Andrea Salgueiro, de Medicina estética e antienvelhecimento na ONESTHETIC by Clínicas Leite Coimbra e Lisboa.