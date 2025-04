1. Procure estar no seu peso ideal

Na década dos 40, se não estiver no seu peso ideal, procurar atingi-lo, é uma excelente estratégia. Não deixe para depois, pois será uma tarefa muito mais árdua.

Para tal cuidar da sua alimentação é fundamental, procurar um Nutricionista, caso tenha mesmo dificuldade em perder peso, irá ser crucial. Opte por verduras, grãos integrais e proteína magra. Reduza e se conseguir elimine o açúcar e alimentos processados. Reduza o consumo de cafeína a 2 a 3 cafés por dia e evite tomar perto da hora de dormir. Para ajudar a reduzir sintomas da menopausa, a soja é uma excelente opção (isoflavonas com ação parecida ao estrogénio), linhaça e chia (fonte de ómegas), brócolos e couve (ajudam na desintoxicação do fígado e equilíbrio hormonal), entre outros.

2. Faça exercício de forma consistente

Se ainda não fizer exercício de forma consistente é na década dos 40 que deverá iniciar, nunca é tarde. O exercício físico reduz os sintomas da menopausa e permitirá melhor qualidade do sono (atenção que fazer exercício perto da hora de dormir poderá fazer precisamente o efeito oposto, perturbar o seu sono).

É importante o exercício cardiovascular, como caminhada, corrida, bicicleta, aulas de grupo... mas também é imprescindível o exercício de força muscular, este irá aumentar a sua massa muscular, imprescindível para atrasar o processo de envelhecimento!

3. Suplementação adequada

Nem todas as mulheres beneficiarão de terapia de reposição hormonal, mas há suplementos essenciais, como a Vitamina D (para proteger ossos e reforçar a imunidade), a Vitamina B12 que irá ajudar a reduzir o vazio mental, Coenzima Q10 para ter mais energia, Vitamina C excelente antioxidante, Magnésio como relaxante natural e ótimo para o sono, ansiedade e sintomas pré-menstruais intensos, Triptofano melhora o humor e a qualidade do sono.

Existem muitas outras opções que de forma individualizada farão toda a diferença no bem-estar de cada mulher. O mais importante é que o seu plano de suplementação seja individualizado, procure um Médico para se aconselhar.

4. Hidratar-se convenientemente

Deve beber pelo menos 35ml de água por cada quilo de peso. Por exemplo, se tiver 60Kg, deverá beber pelo menos 2,1L de água. Estar desidratada vai aumentar a sensação de cansaço.

5. Rotina de sono

Implemente uma boa rotina de sono, evite televisão e telefone perto da hora de dormir, procure escurecer os ambientes, reduzir o ruido e evite refeições pesadas ao jantar. O excesso de estímulos prejudicará a sua qualidade de sono.

6. Procurar aconselhamento médico

O ideal é preparar esta fase da vida e como tal, procurar um médico com experiência neste tema, antes da menopausa se instalar, pode ajudar a que esta fase da vida, seja uma fase positiva e não uma fase tão destrutiva como infelizmente, acontece em grande parte das mulheres.

Na minha consulta de medicina estética, performance, longevidade, todos estes temas são abordados exaustivamente, permitindo aumentar a qualidade de vida das mulheres nesta fase tão desafiante.

Um artigo da médica Andrea Salgueiro, especialista em Medicina Interna, Medicina Desportiva e Medicina Estética Regenerativa e Antienvelhecimento na ONESTHETIC Coimbra e Lisboa.