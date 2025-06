O DJ Set vai ter lugar na Praça do Carvão, exterior do MAAT Central, e todas as receitas vão reverter para a missão do Café Joyeux, que se dedica à formação e integração profissional de pessoas com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento.

Antes do DJ Set, o público poderá assistir, às 17h00, à apresentação oficial da nova carrinha elétrica Joyeux On-the-Go. O momento contará com a presença de Filipa Pinto Coelho, CEO do Café Joyeux Portugal, e Vanda Martins, administradora da Fundação EDP para a Inovação Social.

O Joyeux On-the-Go é a iniciativa mais recente de inclusão e mobilidade da Associação VilacomVida: uma carrinha 100% elétrica, com um conceito itinerante, que vai permitir levar os produtos e o espírito do Café Joyeux a novas pessoas, lugares e comunidades, com cafés, produtos e, acima de tudo, inclusão e alegria em movimento.

Este novo projeto, desenvolvido em parceria com a Fundação EDP, foi um dos vencedores do Programa EDP Energia Solidária 2024, um reconhecimento ao impacto social do Café Joyeux em Portugal.