Localizado em pleno food court do campus de Carcavelos, o novo espaço conta com uma esplanada com 26 lugares sentados e uma oferta variada de cafetaria e refeições rápidas, incluindo o novo conceito "Café Joyeux Express", que permite aos alunos comprar lunch boxes a preços competitivos. O processo de pagamentos e reservas fica também mais fácil com a nova app Joyeux, desenvolvida com o apoio da Instinct e da empresa WeFood.

"Esta abertura representa a concretização de um sonho da Associação VilacomVida, dada a capacidade transformadora e orientação para a inovação social da Nova SBE", comenta Filipa Pinto Coelho, Presidente da Associação VilacomVida e CEO do Joyeux em Portugal. "Acreditamos que a convivência diária entre os alunos e os jovens colaboradores, com idades tão próximas, tem um enorme potencial para quebrar estigmas e fomentar uma cultura de aceitação e respeito pela diferença," complementa em comunicado.

Primeiro Café Joyeux em contexto universitário abre na linha de Cascais Inauguração Café Joyeux na Nova SBE créditos: DR

O novo café-restaurante, que abriu portas esta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, vai empregar dois jovens com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento (DID) e dois supervisores que os vão acompanhar e formar.

"Este passo reforça o nosso compromisso com a inovação social, criando um impacto real na nossa comunidade e promovendo a inclusão através de um projeto inspirador", refere Miguel Pina e Cunha, Vice-Dean para Inovação e Impacto. "Ser o primeiro campus universitário a acolher um Café Joyeux reflete a nossa vontade de transformar boas intenções em ação", finaliza.

Inauguração Café Joyeux na Nova SBE Inauguração Café Joyeux na Nova SBE créditos: Divulgação

O novo espaço espera "promover diversidade e a integração socioprofissional de jovens com DID e a interação com a comunidade de alunos e professores da faculdade". A organização espera ainda, através desta colaboração, mostrar aos "jovens universitários, que serão as famílias e os empregadores do futuro, a mais-valia na diferença na construção das suas equipas e relações sociais".

O Café Joyeux chegou a Portugal em 2021 através da Associação VilacomVida e conta com quatro outros cafés-restaurantes nos concelhos de Lisboa e Cascais: em São Bento; no Edifício do Grupo Ageas; no edifício Natura Towers, sede da Cofidis Portugal; e na Baía de Cascais.

Inauguração Café Joyeux na Nova SBE créditos: Divulgação

Até à data, o projeto conta com um total de 52 colaboradores em Portugal, 33 dos quais jovens com DID.

Através de um modelo de negócio diferenciador, que permite a rotatividade dos colaboradores, os jovens alocados a outros cafés-restaurantes Joyeux vão poder interagir com a comunidade da Nova SBE, promovendo um ambiente de empatia, onde as diferenças são reconhecidas e valorizadas.