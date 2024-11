Concerto Solidário de Natal Joyeux. Vamos ajudar o próximo ao ritmo dos grandes clássicos da Disney?

E que causa vamos estar a apoiar e como?

Para quem não conhece, o Café Joyeux é uma família de cafés-restaurantes solidários e inclusivos que nasceu em França em 2017. A marca chegou a Portugal em 2021 através da Associação VilacomVida, que é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos, fundada em 2016 por um grupo de pais de crianças e jovens com Dificuldades Intelectuais e do Desenvolvimento (DID) nomeadamente Trissomia 21, Perturbações do Espetro do Autismo, entre outras.

"Acreditamos que pessoas com DID, desde que tenham condições e oportunidades, são capazes de desenvolver talentos e competências que lhes permitem estar incluídos na sociedade, terem um emprego, uma vida feliz e autónoma”, lê-se no site da referida entidade.

Assim, os Cafés Joyeux ajudam a associação neste sentido, visto que formam e empregam pessoas com DID. Em Portugal, os espaços do projeto encontram-se em São Bento, Ageas, Cascais e nas Natura Towers.