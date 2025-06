Cláudio Ramos usou esta quinta-feira, 5 de junho, a sua voz para publicamente sair em defesa de Manuel Marques no caso de alegada violência doméstica em que o ator se viu envolvido.

Há precisamente uma semana foi tornado público, recorde-se, que a filha mais velha do ator, Inês, de 18 anos, apresentou uma queixa contra o pai acusando-o de violência doméstica e pressão psicológica.

"Acredito piamente na inocência do Manuel, não tenho dúvida nenhuma", disse Cláudio Ramos em direto na emissão de hoje do 'Dois às 10'.

O apresentador referiu ainda que também o público parece estar ao lado do ator neste momento particularmente difícil, já que este "tem sido aplaudido todas as noites de pé" ao apresentar-se no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, com a peça de teatro 'Swing'.

"Desejo que o Manuel não saia beliscado disto", referiu ainda o comunicador.

Já Cristina Ferreira preferiu ser mais ponderada nas suas apreciações. "Conheço o Manuel, mas não privo com o Manuel em casa", disse ao ser convidada a manifestar-se.

"Daquilo que eu sei do Manuel, e que eu perceciono, não há razão nenhuma para que ele fizesse isto", continuou, explicando que prefere, para já, esperar que os factos sejam apurados.

Ainda no decorrer da emissão de hoje de 'Dois às 10' e a propósito do tema, Gonçalo Quinaz contou ter recebido fotografias da alegada agressão que a filha de Manuel Marques diz ter sido vítima.

