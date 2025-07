Mickael Carreira aceitou o desafio da Men's Health e passou os últimos meses a fazer uma dieta rigorosa, combinada com exercício físico, com o objetivo de transformar o corpo. O cantor perdeu mais de 14 quilos para ser capa da afamada revista e o resultado surpreendente já está nas bancas.

"Por trás do homem, pai, cantor, empresário vimos durante meses uma pessoa altamente determinada e comprometida. Comportamento exemplar de quem se deixou de esconder atrás de desculpas, rotinas vazias e promessas adiadas", referiu a publicação ao partilhar a capa na qual o filho mais velho de Tony Carreira é protagonista.

Na fotografia escolhida para capa da edição de julho da Men's Health, Mickael Carreira surge na praia, de calções e sem camisola. O músico, que em abril do próximo ano completa 40 anos de vida, "perdeu 14,2 quilos e ganhou 3,3 quilos de músculo".

Para o ajudar nesta missão, o intérprete de 'Porque Ainda Te Amo' contou com o personal trainer Pedro Medeiros e a nutricionista Rita Varela Ramos. Agora, o compromisso é de conseguir manter os resultados daqui em diante, fazendo com que a alimentação saudável e o exercício físico continuem como parte da rotina.

Para Mickael este foi, aliás, um dos principais desafios: treinar, "por vezes duas vezes ao dia", entre ensaios, concertos e com a vida normalmente agitada de quem é pai de duas crianças - Beatriz, que nasceu em 2017, e Gabriel, de 2023, ambos fruto da relação de longa data com Laura Figueiredo.

As reações à transformação de Mickael Carreira

A 'cunhada' de Mickael Carreira, Carolina Carvalho, namorada de David Carreira, elogiou o esforço do músico: "Valeu a pena o esforço! Muitos parabéns".

"Parabéns, Micas! Valeu", reagiu Catarina Furtado ao ver a publicação.

Também os fãs e admiradores do músico se mostraram surpreendidos e orgulhosos do esforço e determinação de Mickael para atingir os resultados que ambicionava.

"Que orgulho! Um exemplo de foco e superação", "incrível", "orgulho máximo" ou "simplesmente magnífico", estão entre os comentários em destaque.

Eis abaixo a partilha que mostra o resultado final alcançado por Mickael Carreira:

Após a Men’s Health ter chegado às bancas, a revista divulgou o making of do dia em que Mickael Carreira fotografou a produção. O vídeo foi divulgado numa partilha em que a produção da publicação revelou que a transformação do cantor teve a duração de quatro meses.

"Quatro meses de superação e depois fomos jantar todos pizza. Equilíbrio", escreveu Pedro Lucas, diretor da Men's Health.

Mickael Carreira tem exibido a sua nova forma física nas redes sociais. O músico, de 39 anos, mostrou-se a dançar na piscina em tronco nu num vídeo onde promove o seu novo single, 'Beijo'.

O tema 'Beijo' foi lançado à meia-noite desta sexta-feira, 4 de julho. Trata-se de uma surpreendente parceira entre Mickael Carreira, o pai Tony Carreira e os músicos Toy e Anselmo Ralph.

Curioso? Eis abaixo o videoclipe oficial:

