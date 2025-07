Este fim de semana foi de festa em casa de Laura Figueiredo e Mickael Carreira. O filho mais novo do casal, Gabriel, completou dois anos e a data foi celebrada numa grande festa.

Na sua página de Instagram, Laura Figueiredo publicou imagens da comemoração onde surge com o menino ao colo ao lado da filha mais velha, Beatriz, e do companheiro e pai dos meninos, o cantor Mickael Carreira.

"Parabéns, meu Gabi gatão", escreveu na legenda das fotografias que estão disponíveis na publicação abaixo.

"A selva do Gabi estava perfeita!!! Obrigada a todos que tornaram possível este momento tão especial para a nossa família e amigos", pode ler-se na legenda de uma outra partilha onde a mamã destaca um vídeo com todos os detalhes da decoração.

Nas stories da rede social, Laura Figueiredo publicou um outro vídeo onde se pode ver a casa decorada a rigor antes de dar iniciou aos festejos.

"Tudo pronto! Bem-vindo à selva do Gabi. Temos elefante, girafa, zebra, papagaio, uma árvore de bolões...", mostrou.

Na manhã deste domingo, já depois da celebração, Laura Figueiredo gravou um novo vídeo que publicou na mesma rede social: "Ótimo domingo. Ainda aqui no rescaldo da festa do Gabi. Estou muito vidrada com esta árvore [de balões]. E é isso. Aproveitar o dia. O meu bebé já tem dois anos... Passou tão rápido e é tão bom vê-los crescer. É aproveitar cada dia com quem nós mais amamos. Beijinho e dia feliz." Veja ambos os vídeos na galeria.

Laura Figueiredo e Mickael Carreira, recorde-se, começaram a namorar há mais de uma década. Em março de 2017, o casal deu as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Beatriz, que hoje tem oito anos. Em julho de 2023 chegou o segundo filho, Gabriel, que este fim de semana completou dois anos.

O aniversário do menino é comemorado dias depois de o papá Mickael Carreira ter anunciado uma novidade. O cantor perdeu mais de 14 quilos para ser capa da revista Men's Health.

Para conseguir tal transformação, o artista submeteu-se a uma dieta rigorosa que combinou com exercício físico.