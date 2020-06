Salada de queijo burrata com tomates assados

Preparação

Pré-aqueça o forno a 160 ºC.

Coloque os tomates cereja numa assadeira, tempere com sal e pimenta. Adicione um fio de azeite e acrescente folhinhas de orégãos secos.

Leve a assadeira ao forno e deixe os tomates assarem de 20 a 30 minutos.

Entretanto faça o molho vinagreta: numa taça, verta um fio de azeite, acrescente sal, pimenta e um pouco de vinagre balsâmico. Bata com uma vara de arames até unir todos os ingredientes. Reserve.

Para servir, coloque a Burrata num prato e adicione os tomates assados, enfeite com folhas de manjericão e orégãos secos.