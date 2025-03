Michelle Obama lançou, no passado dia 12 de março, o podcast 'IMO' (In My Opinion) juntamente com o seu irmão, Craig Robinson. A antiga primeira-dama dos Estados Unidos da América tem promovido o projeto e foi isso que a levou a um outro podcast, o 'Not Gonna Lie', apresentado por Kylie Kelce, onde falou sobre maternidade.

Michelle revelou que o marido, Barack Obama, gostaria de ter tido mais filhos.

"O Barack disse-me que 'devíamos ter um terceiro', e eu respondi: ''Acho que tive sorte com estas duas'".

Depois disso, os dois chegaram à conclusão que as duas filhas eram suficientes.

Recorde-se que Michelle e Barack casaram-se em 1992 e têm duas filhas: Malia Ann Obama, de 26 anos, e Natasha Marian Obama, conhecida como Sasha, de 23 anos.

